Klimadan çıkan yangında kayınvalidesini son anda kurtardı

ANTALYA - Antalya'da klimadan çıkan yangında ev sahibi, yaşlı kayınvalidesini son anda kurtardı. Alevlere teslim olan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 13.40 sırasında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde bir sitedeki 5 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Bayram nedeniyle evde bulunan Ersin Şeref, evin iyice ısınmasının ardından salondaki klimayı açtı. Klimadan kısa süre sonra alevlerin yükselmesi üzerine Şeref, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren Şeref, evdeki yaşlı kayınvalidesini alıp bahçeye indi. Şeref'in, dışarı çıkmasıyla birlikte ev alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri balkondan girdikleri dairedeki yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Yoğun duman nedeniyle bina sakinlerinin büyük panik yaşadığı görüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

"Kayınvalidemi çıkardım ev alev aldı"

Ev sahibi Ersin Şeref, "Klimayı açtım. Kayınvalidem balkonda oturuyordu. Mutfağa gittim geldim. Birden alev çıktı. Söndürmeye çalıştım ama pencereler plastik olduğu için alevler her yeri sardı. Kayınvalidemi indirene kadar her yer yanmaya başladı. Ondan sonra itfaiye geldi söndürdü" dedi.