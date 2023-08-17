Klima Kullanımı ve Önerileri

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranı yaşam kalitesini etkilerken evlerde, ofislerde, cafe ve restoran gibi kapalı mekanlarda klima kullanımını sürekli ve vazgeçilmez hale dönüştürüyor. Daikin uzmanları, klimaya en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde, merak edilen tüm sorulara yanıt vererek kullanıcıları aydınlatıyor.

Aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranı yaşam kalitesini etkilerken evlerde, ofislerde, cafe ve restoran gibi kapalı mekanlarda klima kullanımını sürekli ve vazgeçilmez hale dönüştürüyor.

Daikin açıklamasına göre, klimalar, evlerden ofislere, okullardan cafe ve restoranlara kadar yazın yoğun sıcağından ve aşırı neminden korunabilmek çin hayatın vazgeçilmez bir parçası oluyor.

"Doğru hava uzmanı" sloganı ile öne çıkan ve inovatif ürünleriyle iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin uzmanları, klimaya en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde, merak edilen tüm sorulara yanıt vererek kullanıcıları aydınlatıyor.

Klimanın ne kadar süre çalıştırılacağı, istenilen oda sıcaklığı ile dış ortam sıcaklığı arasındaki farkla ilgili. Özellikle insanların yoğun olduğu kalabalık alanlarda, odaklanma ve dikkat gerektiren ofis ortamlarında, iç ortam konforunun kesintisiz sağlanması için klimaların aktif durumda olması öneriliyor.

Ev kullanımında ise yine konforlu hissedilmesi için odada olunan sürece klimaların ideal oda sıcaklıkları aralığında çalıştırılması öneriliyor.

Klimalar istenilen iç ortam sıcaklığının sağlanması ve sabit tutulması için kesintisiz çalışabiliyor. İnverter klimalar içerisinde yüksek verimlilik değerlerine sahip A+++ modellerin tercih edilmesi, uzun süreli klima çalıştırıldığı zaman faturaya yansıyan tüketim bedellerini en ekonomik hale getirecek.

Sıcak yaz gecelerinde kaliteli bir uyku için klimaların gece modu önemli bir ihtiyaç haline geldi. Klima kumandalarında yer alan "Sleep (uyku)", "Silent (sessiz)" veya "Comfort (konfor)" tuşlarını kullanarak, klima ünitelerinin de çalışma devrini düşürerek daha sessiz ve sizi rahatsız etmeyecek bir hava akımı ile çalışma moduna geçilebiliyor.

Uyku modu açık olan bir klima zaman ayarlı özelliği sayesinde de otomatik olarak kapanabiliyor. Aynı zamanda gece ayar moduna sahip klimalar da gece boyunca aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önleyerek konforlu bir uykuya sahip olmaya yardımcı oluyor.

Konforlu Üfleme Modu'na sahip bir klima ile de sıcak ya da soğuk havanın vücudu direkt etkilemesini önlemek için uygun kanat pozisyonu sağlanıyor.

Önemli parametrelerden biri klimanın kapasitesi

Uzun süreli klima kullanımında verimlilik ve tasarruf ön plana çıkan en önemli özelliklerden oluyor. Klimalardaki son teknolojik gelişmeler bu konuda daha hassas ürünlerin piyasaya sürülmesine neden oluyor.

Kullanıcıların odada olup olmadığını algılayan sensörler, hava akımını kullanıcıların olmadığı alanlara yönlendirerek konforlu bir iklimlendirme sunuyor. Uzun süre odada hareket algılanmazsa da klimanın çalışmasını durdurarak verimli moda geçmesini sağlıyor. Bu özellikler iç ortamlarda konforlu havaya sahip olunmasını sağlamaya destek oluyor.

Bir klima satın almadan önce göz önünde bulundurulması gereken önemli parametrelerden biri klimanın kapasitesi. Klimada doğru kapasitenin belirlenebilmesi için bazı önemli etkenler var. Bunlar, odanın metrekaresi, pencere yüzeyleri, bulunduğu cephe, yalıtım ve ortamdaki ısıl yüklerin varlığı gibi sıralanabilir.

Klimanın kapasite hesaplaması her bölge için farklılık gösteriyor. Çünkü yaşanılan bölgenin iklim koşulları klimanın sunacağı kapasitenin belirlenmesinde rol oynuyor.

Klimanın doğru kapasitede seçilmiş olması, verimlilik ve tasarruf açısından önemli. Düşük kapasitede seçilmiş bir klima, sürekli çalışma sağlar, bu da faturaya olumsuz yansır. Yüksek kapasiteli seçilmiş klima ise verimsiz bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu nedenle klima kapasite tayini konusunda, yetkili servislerden keşif hizmeti alınması öneriliyor.

Yetkili servisler klima iç ve dış ünitelerinin konumlandırılması ve bakır boru hattı ile ilgili de yönlendirmede bulunacağından, klima almadan önce odayı mutlaka bir yetkilinin görmesi fayda sağlayabiliyor.