Kızıltepe'de Ziya Yiğittürk Taziyeevi Açıldı
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Kızıltepe ilçesinde bulunan Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı yapıldı. Kızıltepe Belediyesi tarafından bakım onarımı yapılan taziyeevi, hizmet vermeye başladı. Açılışta misafirlere yemek ikramı yapıldı.
Kızıltepe ilçesinde Ziya Yiğittürk Taziyeevi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki özel mülkiyete ait olan Ziya Yiğittürk Taziyeevi'ni devralan Kızıltepe Belediyesi, bakım onarımı yaparak kullanıma hazır getirdi.
Taziyeevinin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu yaptı.
İçerisinde tüm ekipmanları barındıran taziyeevi, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Açılış sonrası misafirlere yemek ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Yaşam