Kızılırmak'ta Bot Alabora Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta gezintiye çıkan iki kişi, botun alabora olması sonucu suya düştü. Bir kişi kıyıya çıkarken diğer kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde Ahmet Özalp ile Yusuf Bozkuş (35), Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması nedeniyle suya düştü. Özalp yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Bozkuş ise akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda saat 04.30 sıralarında Bozkuş'un cansız bedeni su altı arama ekibi tarafından bulundu. Bozkuş'un cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam