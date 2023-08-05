Kızılırmak'ta Bot Alabora Oldu: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta gezintiye çıkan iki kişi, botun alabora olması sonucu suya düştü. Bir kişi kıyıya çıkarken diğer kişi ise kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.