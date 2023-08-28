Kızılırmak'ta boğulan genç hayatını kaybetti

Kırıkkale'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 17 yaşındaki Ebubekir Taş, serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapıldı. Ekiplerce sudan çıkartılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Ebubekir Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taş'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü. - KIRIKKALE