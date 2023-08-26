Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'ta serinlemek için giren 17 yaşındaki Mustafa Teke, akıntıya kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan gençin sağlık durumu iyi.