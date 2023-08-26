Kızılırmak'ta akıntıya kapılan genç kurtarıldı
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'ta serinlemek için giren 17 yaşındaki Mustafa Teke, akıntıya kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan gençin sağlık durumu iyi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 17 yaşındaki Mustafa Teke kurtarıldı.
Doğanay Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Mustafa Teke, bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Nehir ortasındaki adacıktan sarkan söğüt dalına tutunan genci gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri Teke'yi kurtardı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Yaşam