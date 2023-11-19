Kızıldağ Geçidi beyaz örtüsüne kavuştu
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Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ Geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Sivas'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlerken, yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.
Kızıldağ Geçidi beyaz örtüsüne kavuştu
SİVAS - Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ Geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde etkili olan kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlerken, yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.
Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre yağışın bir süre devam edeceği öğrenildi.