Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı

Tire'de Kadınlar Organik Çilek Üretimine Başladı
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İZMİR Tire'de kadınlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi ile ilçede ilk kez organik çilek üretimine başladı.

İZMİR Tire'de kadınlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesi ile ilçede ilk kez organik çilek üretimine başladı. 2 yıl önce projeye katılan, bu yıl 2'nci hasadını gerçekleştiren Nazmiye Öztürk (47), geçen yıl kardeşi Bahar Dolmacı'yı (46) da teşvik ederek projeye katılmasını sağladı. 2 dekar alanda organik çilek üretimi yapan kız kardeşler bölgedeki kadınlara örnek oluyor.

Tire ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 100 desteklenen 'Çileğimiz Organik, Kadın Üreticilerimiz Artık Daha Aktif' projesine katılan kadınlar, bölgede ilk defa organik çilek üretimine başladı. 2 yıl önce projeye katılan, bu yıl ikinci hasadını gerçekleştiren Nazmiye Öztürk, geçen yıl kardeşi Bahar Dolmacı'yı da teşvik ederek projeye katılmasını sağladı. 1 dekarı Öztürk'e, 1 dekarı da Dolmacı'ya ait olan tarlalarında çilek üretimi yapan kız kardeşler, bölgedeki kadınlara da örnek oluyor. Karateke Mahallesi'nde 2 yıl önce organik çilek üretimine başlayan Nazmiye Öztürk, ev hanımıyken 7 yıl önce Bakanlığın 'Genç Çiftçi' projesiyle hayvancılığa başladığını dile getirerek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde hayvancılık kurslarına giderken organik çilek projesini öğrendim. Şaşırdım; çünkü buralarda çilek üretilmiyordu, deneyelim istedim. 2023 yılında ilk fidelerimiz geldi, nisan ayında dikime başladık. 2024 yılının 15 Mart'ında ilk hasadımızı yaptık. Çok verimli bir yıldı" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM'

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köyümüzde ilk defa çilek yetişmişti hem de organikti. Köyümüzde örnek olduk. Herkes 'Bize de öğretin' dedi. Kardeşim ev hanımıydı, beraber yapmak istedim. O da geçen yıl projeye başvurdu, çilek fideleri geldi. Tarlamız 2 dekara çıktı. Tarlayı daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Kardeşle çalışmak çok keyifli, yalnız yapamazdım. Sabah çalışmaya başlıyoruz. Akşama kadar buradayız. Satışta da toplamada da beraberiz. Eğlenerek topluyoruz, satıyoruz, beraber mutluluk dağıtıyoruz. En büyük destekçim kardeşim. Çilek, bize çok güzel kapılar açtı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iftara gitmiştik. Verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmiştim ve çilek götürmüştüm."

'ABLAM BANA ÖRNEK OLDU'

Nazmiye Öztürk'ün kardeşi Bahar Dolmacı ise "Ev hanımıydım, ablam projeye başladığında ona yardım ettim. Çok heyecanlıydık, burada daha önce çilek yapan olmadığı için merak da ediyorduk. Hep yanındaydım, gidip geliyordum. İlk hasat çok güzeldi, çilekler inanılmaz lezzetliydi, mis gibi kokuyordu. Daha önce böyle çilek yemedik ve çevremizdeki herkes bayıldı. Ben de projeye katılmayı düşündüm. Ablam bana örnek oldu. Onun verdiği cesaretle ben de projeye katıldım, başlamış oldum. Bir dekar ablam başlamıştı, bir dekar da ben başladım, bir dönüm arazide birlikte üretmeye devam ediyoruz. Dönüşler çok güzel, 'İyi ki yapmışsınız bize cesaret verdiniz, biz de yapmak istiyoruz' diyorlar. Bunlar bizi aşırı mutlu etti. Büyütmeyi düşünüyoruz, tarım ilaçları kullanmadan da güzel şeyler yetiştiğini herkese göstermek istiyoruz. Herkese tavsiye ederim, toprağı seven herkes yapabilir. Biz daha önce topraktan anlamazdık ama öğrendik ve yapabildik. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇİLEĞİ MERAK EDİP DİKTİM'

Tire'nin Kırtepe Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Öztürk'ü örnek alarak bu yıl ilk kez organik çilek üretimine başlayan Saime Dibekçi (45) de "20-25 senedir çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum. Geçen sene Karateke Mahallesi'nde Nazmiye Öztürk'ün tarla gününe gittim. Çileği orada gördüm, merak ettim, ben de diktim. Biraz zahmetli bir iş ama yetişince, ürün verince toplaması zevkli. Orada görmesem düşünmezdim, çileği bilmiyorduk, burada yetiştiren yoktu. 1 dekar alanı çilek yaptık, seneye çoğaltmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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