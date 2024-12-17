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Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu

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Kız isteme merasimi sırasında damat adayının üzgün tavırlarına ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Kardeşim, zorla evlendiriyorlarsa bir işaret çak gelip kurtaralım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç kız isteme merasimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde üzgün tavırlarıyla dikkat çeken damat adayı var.

"YAZIK, İÇİM PARÇALANDI"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bitip tükenen hayatlar", "Belki mutluluktandır olamaz mı?", "Yazık, içim parçalandı", "Mutsuz adam yazık", "Sanırsın babası zorla vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDenizci:

Bu ne ya komplo mu kurulmuş bu çocuğa yoksa sevinç göz yaşları mı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Büyük balık küçük balığı yutar böyle birsey değildi ya

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Haber YorumlarıEst Este:

yazık olmuş

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Haber YorumlarıBursa null:

aga çocuk resmen yaktınız lan. beni der gibi bakiyor kız ise annesi gibi duruyor yanında mezu gayet net bence

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

tombul da ara ara damada evcil hayvana gosterilen sevgiyi gosteriyor...Neden bu yagusuklu cocuk bu duba ile evleniyor acaba...

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Haber YorumlarıHALİS ER:

en az 1.70 boy ve en fazla 60 kg olan kadınları düşünüp haline ağlıyor bence

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Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

Bende annem vefat ettiği için isteme düğün vs ağlamıştım herkes damat ağlarmı demişti

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