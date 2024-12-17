Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu
Kız isteme merasimi sırasında damat adayının üzgün tavırlarına ilişkin görüntüler kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Kardeşim, zorla evlendiriyorlarsa bir işaret çak gelip kurtaralım" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç kız isteme merasimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde üzgün tavırlarıyla dikkat çeken damat adayı var.
"YAZIK, İÇİM PARÇALANDI"
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bitip tükenen hayatlar", "Belki mutluluktandır olamaz mı?", "Yazık, içim parçalandı", "Mutsuz adam yazık", "Sanırsın babası zorla vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.