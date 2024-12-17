Kız isteme merasimine damat adayının mutsuzluğu damga vurdu

Son dönemlerde sosyal medyada paylaşılan ilginç kız isteme merasimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde üzgün tavırlarıyla dikkat çeken damat adayı var.

"YAZIK, İÇİM PARÇALANDI"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bitip tükenen hayatlar", "Belki mutluluktandır olamaz mı?", "Yazık, içim parçalandı", "Mutsuz adam yazık", "Sanırsın babası zorla vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.