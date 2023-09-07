Karabük'te bir kız çocuğu scooter ile seyir halindeyken fark edemediği merdivenden düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kız çocuğunun scooter ile merdivenlerden düştüğü anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te bir kız çocuğunun scooter ile seyir halindeyken fark edemediği merdivenden düşerek yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1042 Nolu Sokak'ta meydana geldi.

Ecrin isimli bir kız çocuğu scooter ile seyir halindeyken önündeki merdivenleri fark edemeyince yuvarlanarak düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görülürken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.