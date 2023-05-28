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Kıyafet giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti

Kıyafet giydirdiği kuzusuyla oy kullanmaya gitti

Yaşam Haberleri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oy sandığa giden kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için sandık başına giden vatandaş, oy kullanmak için okula kuzusu ile gitti. Kuzusu ile okula giren kadını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oy sandığa giden kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına gelerek oy kullandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için sandık başına giden bir vatandaş, oy kullanmak için okula kuzusu ile gitti. Kuzusu ile okula giren kadını gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Yaşam Haberler

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