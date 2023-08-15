Kısır Dağı'nın karı 12 ay boyunca erimiyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan 3170 rakımlı Kısır Dağı'nın ağustos sıcağında bile karları erimiyor. Ziyaretçiler, dağın eteklerindeki kar ve soğuk sularıyla doğal soğuk hava deposunu andıran manzaraya şaşkınlıkla bakıyor.

Kısır dağının karı 12 ay boyunca erimiyor

ARDAHAN - Karı ağustos sıcağında bile erimeyen Kısır dağı ilgi çekiyor.

Yurt genelinde sıcak havalar etkili olurken, 3170 rakımlı Kısır dağının ağustosta bile karları erimedi. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kısır dağını ziyaret eden Barış Arslan gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Arslan, Ağustos ayının sıcak günlerinde Türkiye'nin her bölgesi yanıp kavrulurken Kısır dağının eteklerinde erimeyen kar ve soğuk sularıyla doğal soğuk hava deposunu andırdığını söyledi.

Arslan, "Şu an Ardahan Kısır dağındayız. Bulunduğumuz alanın denizden yüksekliği 2870 metre. Şu an yanında bulunduğumuz çeşme suyu iddia ediyorum Türkiye'nin en soğuk suyu. Ağustosta bile dağın eteklerindeki kar erimemiş. Burası doğal soğuk hava deposu gibi."