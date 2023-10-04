Kış Mevsimi Yaklaşırken Sobacılar İş Başında

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sobalar tezgahtaki yerini aldı. Sobalı evde yaşayan vatandaşlar sobacıların yolunu tuttu.

Özellikle sabah ve akşamları havaların serinlemesi dolayısıyla vatandaşlar, kış hazırlıklarına başladı.

Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, hava sıcaklıkları düştükçe piyasadaki yerini almaya devam diyor. Doğal gaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor.

40 yıldır baba mesleği sobacılığı sürdüren soba üreticisi Sıtkı Karakaş, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışı yaptıklarını belirten Karakaş, "40 yıldır sobacılık yapıyorum, günde 15-20 tane soba satıyoruz. Zaten burada 2 ay sezonumuz var 2 ay içerisinde köylü halkına 500-600 tane sarıyoruz. Şehirli zaten doğalgaz tükettiği için onlar tek tük alıyor, biz günde 7-8 tane soba üretiyoruz bize maliyeti yarı yarıya, yarısı da kar kalıyor. Yani zahmeti çoktur bunlarla çok uğraşıyoruz zahmetli iştir. Geçen sene sattığımız soba 1000, bin 500 adetti bu sene 500 tane ancak gidiyor. Bu sene şehir içindekiler doğalgaz kullandığından dolayı satışlarımız biraz azaldı. Bu mesleği çocuklarıma devam ettirmek istemiyorum okusunlar adam olsunlar, onu demek istiyorum şimdi sobacılık bitiyor zaten, köylerde tek tük gelip götürüyorlar maliyetler artmış bir soba fiyatı geçen sene 200-300 liraydı şimdi 700-800-1000 liradır" dedi. - AĞRI