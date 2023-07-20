Kırşehir'de Yaralı Ebabil Tedavi Edildi
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Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan bir ebabil, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner ekipler tarafından müdahale edilen ebabil, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kırşehir'de, jandarma ekiplerince doğada yaralı bulunan ebabil tedaviye alındı.
Kırşehir-Çiçekdağı kara yolunda devriye gezen jandarma ekipleri, tali yolda yaralı halde ebabil buldu.
Jandarma ekipleri ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Şube Müdürlüğündeki veteriner ekiplerce ilk müdahalesi yapılan ebabil, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Yaşam