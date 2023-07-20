Kırşehir'de Yaralı Ebabil Tedavi Edildi

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından doğada yaralı halde bulunan bir ebabil, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Veteriner ekipler tarafından müdahale edilen ebabil, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.