Kırşehir'de kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kılıçözü Sanayi Sitesinde su baskınları yaşandı. Yağmur yağışı nedeniyle sokaklar, zemin girişli bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kırşehir'de sağanak yağış hayatı felç etti

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kılıçözü Sanayi Sitesinde su baskınları yaşandı.

Yağmur yağışı nedeniyle sokaklar, zemin girişli bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Yaşanan durum nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kılıçözü Sanayi Sitesine sabaha karşı giden esnaflar, belediyeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda da su baskınları aynı bölgelerde yaşanmış, belediye ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında baskınların olmayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.