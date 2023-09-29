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Kırşehir'de öğrenciler yaya geçitlerini boyadı

Kırşehir'de köy ve beldelerdeki yaya geçidi çizgileri ile 'önce yaya' görselleri öğrenciler tarafından boyandı. İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan farkındalık çalışması kapsamında, öğrencilerle birlikte yaya geçitleri ve görseller yeniden boyandı.