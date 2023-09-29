Kırşehir'de öğrenciler yaya geçitlerini boyadı
Kırşehir'de köy ve beldelerdeki yaya geçidi çizgileri ile 'önce yaya' görselleri öğrenciler tarafından boyandı. İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince yapılan farkındalık çalışması kapsamında, öğrencilerle birlikte yaya geçitleri ve görseller yeniden boyandı.
Kırşehir'de köy ve beldelerdeki yaya geçidi çizgileri ile "önce yaya" görselleri öğrenciler tarafından boyandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, öğrencilerle farkındalık çalışması yapıldı.
2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla jandarma sorumluluk bölgesinde okulların çevresindeki "önce yaya" görseli, yaya okul geçitleri ile yatay işaretlemelerin kontrolü öğrencilerle birlikte yapıldı.
Jandarma ile ilk ve ortaokul öğrencileri yaya geçidi çizgilerini, "önce yaya" görsellerini yeniden boyadı.