Kırşehir'de Baba-Oğul Bıçak Ustaları Bayram Mesaisinde

Kırşehir'de bıçak ustası baba ile oğlunun mesaisi Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaştı. Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İşeri (49), babası Cemal İşeri (72) ile birlikte bayram öncesi yoğun mesai yapıyor.

Kırşehir'de bıçak ustası baba ile oğlunun mesaisi Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaştı.

Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İşeri (49), babası Cemal İşeri (72) ile birlikte bayram öncesi yoğun mesai yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını, bayrama yoğun şekilde girdiklerini söyleyen Murat İşeri, "Biz son 15-20 gündür bıçak çarklıyoruz. Bıçakları 10 liraya bileyliyoruz." dedi.

Baba Cemal İşeri de 1992'den beri bıçak, satır gibi ürünleri bilediğini aktararak, "Oğlum Murat önceden elektrikçiydi, sonra bizim mesleğe bıçakçılığa başladı. Her bayram yoğunlukta yardıma geliyorum. Sabah namazından çıkıp geliyoruz, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz." diye konuştu.