Kırşehir'de 'Ahi Baba' Mustafa Karagüllü anıldı

KIRŞEHİR'de Ahilik kültürünün tanıtımına katkı sunan ve bu nedenle kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Mustafa Karagüllü, ölümünün 7'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Kırşehir'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni kuran, yaklaşık 50 yıldır her iki kurumun başkanlığını yapan Mustafa Karagüllü, ölümünün 7'ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ömrünü Ahilik kültürünün yaşatılmasına adayan, bu özelliğiyle kentte 'Ahi Baba' olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Programa Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, oğlu Kırşehir Belediye Başkan Vekili Rasim Karagüllü, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Karagüllü'nün eşi İsmet Sevinç Karagüllü, "Bir insanın eşine bırakabileceği en büyük miras, vefatının 7'nci yılında bile insanların buraya gelmesidir, sevilmesidir. Tüm gelenlere teşekkür ediyorum, nice beraberlikler diliyorum" dedi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ise "Biz ondan aldığımız feyzle 81 ilin birlik başkanı ve federasyonuyla elimizden geldiğince ahiliği anlatıyoruz. Türkiye'nin başkenti Ankara, ahiliğin başkenti de Kırşehir'dir. Bunları 'Ahi Baba' ile yaptık. O, Kırşehir ve Türkiye için bir ekoldür. Allah nur içinde yatırsın, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Her yıl anacağız. Ahiliğe geleceğimiz, çocuklarımız ve Kırşehir için sahip çıkmamız lazım. Ahilik bizim için çok önemlidir" diye konuştu.