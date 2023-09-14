Kırşehir'de 5. Bulgur Festivali Hazırlıkları Başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi, 5.'si düzenlenecek olan 'Bulgur festivaline' hazırlanıyor. Festivalde birçok sanatçı sahne alacak ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi, 5.'si düzenlenecek olan 'Bulgur festivaline' hazırlanıyor.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; ilçe genelinde yapılacak organizasyon ile 5. Bulgur Festivali'nin gerçekleşeceğini, katılımcıların kış mevsimi öncesinde ilçe meydanında gönüllerince eğleneceklerini söyledi.

Başkan Hakanoğlu; "Ailece eğlenebileceğimiz, çocuklarımız için hazırlanan sürpriz eğlenceler ile bulgur festivalini yapacağız. Ortak akılla festivale katılacak sanatçıları belirledik. Belediyeyi aldığımız günden bu güne kadar ilçe halkının sosyal aktivitelerini önemsiyoruz. 2 günlük festivalde Ali Kınık, Tahir Uçar ve 3 Alp Kardeşler, Tuğçe Kandemir, Ömer Faruk Bostan, Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu sahne alacak" dedi.

İlçede bulgur festivali 4 yıldır aralıksız düzenleniyor. - KIRŞEHİR