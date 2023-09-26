Kırşehir Belediyesi, Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Özbağ İçme Suyu Tesisi'ni Tanıttı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Özbağ İçme Suyu Tesisi'nin tanıtımını yaptı. Başkan Ekicioğlu, halkın temiz suya erişimini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi ile geçen hafta geçici kabul ile devralınan Özbağ İçme Suyu Tesisi'nin düzenlenen toplantıda basın mensuplarına tanıttı. Kırşehir halkının temiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Ekicioğlu, "Su hepimizin ortak değeridir; değerimize sahip çıkalım" dedi.

Kırşehirlilere memba kalitesinde su temin etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, toplantıdaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı teknik heyeti tarafından yapılan incelemeler sonrasında geçici kabul yapılarak, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Belediyemize 2022 tarihinde devri gerçekleştirildi.

Yapılan işlem sonrasında yer altı suyu kaynaklarından temin edilen suyun arıtılması amacıyla 250 l/s (21.600 m3/gün) kapasiteli membranlı paket tip arıtma tesisi yapımı tamamlanarak Kırşehir Halkı'nın kullanımına sunuldu.

Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve Kırşehirli hemşehrilerimizin tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarımız da aralıksız bir şekilde sürmektedir.

Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için alternatif kuyu arayışlarımız da sürmektedir.

Ülke genelinde ve ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle yer altı sularında çekilme olduğu da gözlenmektedir.

Halkımız için önem arz eden su konusunda; Yeni Kuyular İçme Suyu Arıtma Tesisi de DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile devri gerçekleştirilmiş oldu. Amacımız Kırşehirli hemşehrilerimize kireçsiz ve yaşamsal olarak en kaliteli suyu vermektir.

Geçen hafta ise Kırşehir (Özbağ) İçme Suyu Arıtma Tesisi yapım işinde kısmi geçici kabul yapılarak, tesisin Kırşehir Belediye Başkanlığına devrini gerçekleştirdik.

Kırşehir Belediyesi olarak ana hedefimiz, suyun sertlik derecesini düşürerek hemşehrilerimizin sağlıklı su tüketmesini sağlamaktır. Sadece kayıp kaçakları önlediğimizde bile 250 bin nüfusa yetebilecek kadar suyumuz var. Su sorunumuz yok, amacımız suyun sağlıklı bir şekilde halkımıza ulaştırılması ve biz de bu noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. DSİ'den de yeni kutu talebimiz oldu. Asbestli boruları ise değiştirmeye devam ediyoruz. Asbestli borular devre dışı kaldıkça halkımıza da daha sağlıklı su ulaşmaya devam ediyor. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemini hayata geçirerek tespitlerimizi anında yapıyoruz. Şu anda ilimizdeki arızaları bitirmek üzereyiz. Yeni aldığımız Su Arıtma Tesisi ile birlikte halkımız da daha sağlıklı su tüketimine kavuştu.

Özbağ İçmesuyu Arıtma Tesisi Kısmi Kabul Heyeti Başkanı, DSİ İçme Suyu Daire Başkanı hemşehrimiz Hakan Solak, Mustafa Zeki Özdoğru ve Metin Üstünkaya ile birlikte imzaladığımız protokol gereği, saniyede 200 litre su arıtma kapasitesine sahip olan tesisin saniyede 80 litre arıtma kapasitesini kısmi kabulle Belediyemiz bünyesine katarak Kırşehir halkına memba kalitesinde içme suyu temin etmiş olduk. Kırşehir'imize hayırlı olsun."