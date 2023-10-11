Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kervansaray Parkı ve Mehmet Yılancı Parkı'nı inceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kervansaray Parkı ve Mehmet Yılancı Parkı ile Çukurçayır Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Amacı, tüm Kırşehir'de yeşil alan oranını arttırarak daha yaşanabilir bir kent oluşturmak olan Başkan Ekicioğlu, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yapımı devam eden Kervansaray Parkı ve Mehmet Yılancı Parkı ile Çukurçayır Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Amaçlarının, tüm Kırşehir'de kişi başına düşen yeşil alan oranını arttırarak daha yaşanılır bir kent oluşturmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı incelemer sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"Yapımı devam eden Kervansaray Parkı hem mahalle halkına hem de tüm Kırşehir'e hitap eden ve toplamda 35.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Park alanının orta kısmında Kırçiçeği alanı ile doğal bir ortam oluşturacağız. Kırçiçeğinin etrafında ise solüsyonlu toprak yürüyüş yolu ile rahat bir yürüyüş olanağı yaratılacak. Park alanımızın etrafında 2.300 metrekarelik bisiklet yolu ve 4.300 metrekarelik yürüyüş yolu olacak. 8 farklı konseptli çocuk oyun alanı, modern kent mobilyaları ve modern aydınlatma sistemi ile 2 adet basketbol sahası ve 1 adet de satış biriminin yer alacağı Kervansaray Parkı'nı çok kısa bir zamanda halkımızın kullanımına sunacağız. Tüm Kırşehir'de altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı modern kent anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da dikkatleri üzerine çeken bir şehir olan Kırşehir, hemşehrilerimiizn beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olmaya devam edecek."