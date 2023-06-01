Kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan misina nedeniyle yuvasında mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan misina nedeniyle yuvasında mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beyceğiz Mahallesi'nde, bir işyerinin pencere altındaki yuvasında çırpınan kırlangıcı görenler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merdiven yardımıyla yuvanın bulunduğu yere çıkan ekipler, kırlangıcı mahsur kaldığı yerden kurtararak ayağına dolanan ipi kesti.
Kırlangıç daha sonra doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Yaşam