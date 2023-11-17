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Kırklareli Vize'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.