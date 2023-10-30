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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şüheda ve Şevket Çınar çiftinin talebi üzerine Togg'u gelin arabası olarak tahsis etti. Süslenen Togg ile genç çift Kula köyünde tur attı.