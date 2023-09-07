Kırklareli Selinde 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Kayıp Kişi Aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Selde birçok ev ve arazi zarar gördü.

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği alanlarda, selin sürüklediği ağaç ve tomrukların altları ve çevresinde arama yapıyor.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalovların bir kısmı su altında kalıp, zarar gördü.

6 KİŞİ KURTARILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama-Kurtarma, Karayolları'nın da aralarında olduğu 900 kişinin yaptığı aramalarda kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve Raile Şimşek'in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

KAYIP ARANIYOR

Kayıp olan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ekipler, Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği alanlarda, selin sürüklediği ağaç ve tomrukların altları ve çevresinde arama yapıyor. Vadiye sürüklenen ağaç ve tomruklar da iş makineleri ile kaldırılıyor. Selde sürüklenen araçlar da bölgeden kaldırılıp, başka noktalara götürülüyor. Sel nedeniyle çiftçiler de büyük mağduriyet yaşadı.

'BİLİNEN BİR ŞEYDİ; UYARIYAI UYDUK'

Çiftliği selden zarar gören, arıları ve tavukları ölen Hüseyin Çomak, "Selden ciddi etkilenenlerden biriyiz. Sel, bu sefer sert ve aniden geldi. Arılarımız, tavuklarımız ve küçük köpeğimiz vardı; hepsi öldü. Tel örgülerimiz yıkıldı, bölgede bir tek hasar görmeyen bizim evimiz. Bölge kılavuzu olduğum için ve daha önce de sel geçirdiğim için burada, evlerimizden bir hasar almadık. Bunun sebebi; profil ayaklar üzerine 1,5 metre kaldırma. Bu şekilde suyun baskısını azaltmış olduk. Sel esnasında burada değildim. Çünkü bir gün öncesinde uyarılar yapıldı. Meteoroloji, İğneada Belediyesi uyarı yaptı, jandarma anonslar etti. Bilinen bir şeydi; uyarıya uyduk" dedi.

'SULAK ALAN, YAPI İZNİ ZATEN YOK'

Sel günü tesislere gelmediğini söyleyen Çomak, "Ama bir gün önce tesisteydik. Dereler bomboştu, su yoktu, ortada yağmur yağıyordu ama sabaha karşı yağmur şiddetini artırınca ani bir su baskını yaşandı. Dere yatağı olduğu için yapıların kontrol edilmesi lazım. Burası da sulak alan olduğu için yapı izni zaten yok. Bizim kullandığımız evler de konaklamak için değil; bal, sağım ve depola yapmak için kullandığımız yerler. Önceki sel baskınlarına baktığımızda 50 santimlere maksimum su yükselmesi olurken, bu selde ortalama 160 santimetre benim alanımda su yükseldi. Yukarıdan gelen su miktarı 14-15 metreyle başlayıp, Sisli Vadi'ye 3-4 metrelerde indi. Bu selde, 160 kovan arım gitti" diye konuştu.