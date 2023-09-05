Kırklareli'nde yoğun yağış hayatı felç etti: İki ilçenin yolunda hasar meydana geldi

Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış sonucunda Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy yolunun bölgesinde bulunan bir dere taşma noktasına geldi ve yol sular altında kaldı. Bölgede çalışma yapan bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı.