Kırklareli'nde yoğun yağış hayatı felç etti: İki ilçenin yolunda hasar meydana geldi
Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış sonucunda Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy yolunun bölgesinde bulunan bir dere taşma noktasına geldi ve yol sular altında kaldı. Bölgede çalışma yapan bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı.
Kırklareli'nde yoğun yağış hayatı felç etti: İki ilçenin yolunda hasar meydana geldi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış dereleri taşırırken, Demirköy- İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodla uyarılan Kırklareli'nde sağanak yağış bir anda kendini gösterdi. Şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy yolunun bölgesinde bulunan bir dere taşma noktasına geldi. Şiddetli yağışla birlikte taşma noktasına gelen İğneada - Demirköy yolu adete sular altına kaldı. Bölgede çalışma yapan bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı.