Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı
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Kırklareli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı ve bazı önlemler alındı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
İl genelinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yaşam