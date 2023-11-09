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Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı

Kırklareli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı ve bazı önlemler alındı. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.