Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde araçların tonaj ve takograf kontrolü yapıldı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Vize ve Babaeski ilçelerinde kamyon ve tırlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde tonaj ve takograf kontrolü yapılırken, kuralları ihlal eden 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gerçekleşen denetimlerde ekipler sürücülere ağırlık ve boyut standartları, takograf kullanımı, tolerans uygulaması, kış lastiği uygulaması hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ