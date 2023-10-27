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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 11 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 11 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu. Denetimlerde ayrıca traktör sürücülerine yönelik kontroller de yapıldı.