Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 50 Araç Trafikten Men Edildi
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Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 50 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 11-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 560 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.
Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 50 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 11-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 560 araç ve sürücünün belgeleri kontrol etti.
Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 72 sürücü ile 824 araç tescil plakasına cezai işlem uygulandı. 50 araç trafikten men edilirken, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.