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Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 50 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 50 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 11-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 bin 560 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi.