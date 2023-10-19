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Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 45 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde son bir haftada yapılan trafik denetiminde 45 araç trafikten men edildi, 13 sürücünün belgesine geçici süreyle el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-16 Ekim tarihlerinde dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 783 araç ve sürücünün belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 163 sürücüye cezai işlem uygulandı. 45 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.