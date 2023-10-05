Haberler ›› Yaşam ›› Kırklareli'nde Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde Tırın Dorsesine Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tırın dorsesine çarptı ve otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.