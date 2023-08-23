Kırklareli'nde Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Kırklareli'nde bulunan apartmanın bahçesinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kırklareli'nde iki apartmanın arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesi'nde bulunan apartmanın bahçesinde kedi seslerini duyanlar durumu ihbar etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki apartman arasında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam