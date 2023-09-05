Kırklareli'nde Şiddetli Yağış Sonucu Dere Taşmaları

Kırklareli'nde aniden başlayan yoğun yağış sonucunda Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi. İğneada - Demirköy yolunda bulunan bir dere taşma noktasına geldi ve yol sular altında kaldı. Bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı.

Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış dereleri taşırırken, Demirköy-İğneada yolunda kırılmalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodla uyarılan Kırklareli'nde sağanak yağış bir anda kendini gösterdi. Şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy yolunun bölgesinde bulunan bir dere taşma noktasına geldi. Şiddetli yağışla birlikte taşma noktasına gelen İğneada - Demirköy yolu adete sular altına kaldı. Bölgede çalışma yapan bazı araçlar suya kapılma tehlikesi yaşadı. - KIRKLARELİ