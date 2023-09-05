Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkınlarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. AFAD başkanı Okay Memiş de bölgeye gelerek Kırklareli Valisi Birol Ekici ile birlikte incelemelerde bulundu.