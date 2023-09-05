Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkınlarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. AFAD başkanı Okay Memiş de bölgeye gelerek Kırklareli Valisi Birol Ekici ile birlikte incelemelerde bulundu.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası taşkınlarda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkınlarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Afad başkanı Okay Memiş de bölgeye gelerek Kırklareli Valisi Birol Ekici ile birlikte incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam