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Kırklareli'nde sel felaketinde kaybolan vatandaşın cesedi bulundu

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Kentte kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kırklareli'nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nde dün yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, bu sabah ekipler 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşmıştı. Vatandaşın cesedi bulunduğu alandan çıkartılarak, savcılık incelemesinden sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kentte kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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