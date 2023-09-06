Kırklareli'nde sel felaketinde kaybolan vatandaşın cesedi bulundu

Kırklareli'nde meydana gelen selde kaybolan ve bu sabah cansız bedeni bulunan vatandaşın cesedi, bulunduğu alandan çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Kentte kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.