Kırklareli'nde Sanayi Sitesinde Yangın: 2 İşyeri Zarar Gördü
Kırklareli'nde bulunan bir sanayi sitesinde çıkan yangında 2 işyeri zarar gördü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde sanayi sitesinde çıkan yangında 2 işyeri zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Gazikemal Mahallesinde buluna sanayi sitesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 işyeri zarar gördü. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam