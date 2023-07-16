Kırklareli'nde sahipsiz hayvanlara mama desteği

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği sağladı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı HAYDİ timleri, Demirköy ilçesinde ormanlık alandaki beslenme odaklarına mama ve su bıraktı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından sahipsiz hayvanlara mama desteği verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ), asayiş timleri ile trafik ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla hayvanlara mama ve su desteği sağlıyor.

Ekipler, Demirköy ilçesinde ormanlık alandaki beslenme odaklarına su ve mama bıraktı.