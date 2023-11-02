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Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor. Vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nde sağanak yağış etkili odu. Aniden bastıran yağış sebebiyle vatandaşlar bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışların akşam saat 21.00'e kadar devem etmesi bekleniliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kırklareli Yaşam Haberler

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