Kırklareli'nde Palet Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kırklareli'nde Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
Kırklareli'nde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam