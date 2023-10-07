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Kırklareli'nde Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Üsküp beldesinde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.