Kırklareli'nde düzenlenen Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. Şenliklere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliklere katılanlara teşekkür etti.

Kırklareli'nde Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri Devam Ediyor

Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri" devam ediyor.

Kızılcıkdere Köyü Muhtarlığınca gerçekleştirilen şenlik kapsamında, yağlı pehlivan güreşleri yapıldı.

Organizasyonda, 10 amatör güreşçi çayıra çıkarak kol bağladı.

Vatandaşlar da yağlı pehlivan güreşlerine yoğun ilgi gösterdi.

Köy muhtarı Mustafa Birkan Teke, "Kızılcıkdere 3. Bağ Bozumu Şenlikleri"nin son gününde etkinliklerin devam ettiğini belirtti.

Her yıl etkinlik kapsamını arttırarak bağ bozumu şenliklerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Teke, en yoğun ilginin yağlı pehlivan güreşlerinin gördüğünü söyledi.

Teke, şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik, yerel sanatçıların konseri ile bugün sona erecek.