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Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu açıldı

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Kentin yüksek kesimlerinde bir süre etkili olan kar, yerini güneşli havaya bıraktı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, önceki gün ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı. Ekipler merkeze bağlı 7, Demirköy ilçesinde 11, Kofçaz ilçesinde 7 köy yolunu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte kar beklenmiyor.