Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Motosiklet Sürücülerine Kask Kullanımının Önemini Anlattı

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, motosiklet sürücülerine kask kullanmaları konusunda bilgilendirme yaptı. Denetimlerde 30 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi ve kurallar hakkında broşür dağıtıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri motosiklet denetiminde bulundu.

Ekipler, "Kaskımla Güvendeyim" Projesi kapsamında motosiklet sürücülerine kask kullanmaları yönünde uyarılar yaptı.

Denetimde 30 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.

Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine broşür dağıttı.

Ekipler ayrıca denetimlerde 100 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.