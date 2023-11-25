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Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kırklareli'nde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, sağanak yağışın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.