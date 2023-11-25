Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kırklareli'nde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu kentte, sağanak yağışın yarına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Yaşam