Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kırklareli'nde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sağanak yağışın akşam saatine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlarda otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altında korundu.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.