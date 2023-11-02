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Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kırklareli'nde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bazı vatandaşlar otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu kentte, sağanak yağışın akşam saatine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.