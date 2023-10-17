Kırklareli'nde çiftçilerden Cumhuriyet 100 yaşında kutlaması

Kırklareli'nde çiftçiler Halis Erkorkmaz ve Burak Tunçkol, tarlalarına traktör pulluğuyla 'Cumhuriyet 100 yaşında' yazarak farklı bir kutlama gerçekleştirdi. AA ekibi tarafından dron ile görüntülenen çalışma, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü minnetle anma amacını taşıyor.

Kırklareli'nde iki çiftçi tarlaya "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Halis Erkorkmaz (68) ile Burak Tunçkol (47) Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

Erkorkmaz, tarlasına giden ikili traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

AA ekibi çiftçilerin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamak için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ettiklerini ifade eden Tunçkol, "Bugün tarlaya Cumhuriyet 100 yaşında yazdık. Bunu gururla yaptık, çünkü bizim damarlarımızda taşıdığımız kan bize bunu hükmediyor." dedi.

Bu ülkenin büyük zorluklarla kurulduğunu vurgulayan Tunçkol, ülkeleri için canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti.

Erkorkmaz da farklı bir etkinlik yaparak Cumhuriyetin 100. yılını kutladıklarını ifade etti.