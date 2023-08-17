Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Selam Camisinde incelemede bulundu

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Bademlik Mahallesi'ndeki cami inşaatını inceledi ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Huzurevi sakinleri ise bocce karşılaşmasında buluştu ve ardından Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Pınarhisar ilçesinde ise üstyapı çalışmaları devam ediyor ve Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek ilçenin gelişiminden memnuniyetini dile getirdi.