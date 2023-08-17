Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Selam Camisinde incelemede bulundu
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Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Bademlik Mahallesi'ndeki cami inşaatını inceledi ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Huzurevi sakinleri ise bocce karşılaşmasında buluştu ve ardından Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Pınarhisar ilçesinde ise üstyapı çalışmaları devam ediyor ve Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek ilçenin gelişiminden memnuniyetini dile getirdi.
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, inşaat çalışması devam eden Selam Camisinde incelemede bulundu.
Eviş, Bademlik Mahallesi'ndeki cami inşaatını gezip yetkililerden bilgi aldı.
Caminin taş işçiliği ile yapıldığını bildiren Eviş, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında buluştu
Kırklareli ile Edirne huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında bir araya geldi.
Edirne Huzurevi Müdürlüğünde gerçekleşen karşılaşmada yaşlılar mücadele etti.
Karşılaşmanın ardından huzurevi sakinleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.
Pınarhisar'da üstyapı çalışmaları sürüyor
Pınarhisar ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Talay, çalışmaların her koşulda tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Hizmet etmekten keyif aldıklarını belirten Talay, ilçenin her geçen gün geliştiğini kaydetti.