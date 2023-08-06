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Kırklareli İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki Çocuklar Enez'de Denize Girdi

Yaşam Haberleri

Kırklareli İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne'nin Enez ilçesinde denize girerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kırklareli İl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne'nin Enez ilçesinde denize girerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Esirgeme Kurumunda bakım ve koruma altında olan çocuklar, Edirne'nin tatil beldesi olan Enez ilçesine götürüldü. Kimsesiz çocuklar, kurum görevlileri himayesinde denize girerek doyasıya eğlendi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kırklareli Edirne Çocuk Aile Yaşam Haberler

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