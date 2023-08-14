Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü Sakinleri Ege Denizi Sahiline Gezi Düzenledi

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü sakinleri için, Edirne'nin Enez ilçesi Ege Denizi sahiline gezi düzenlendi. Huzurevi sakinleri Ege sahilinde deniz keyfi yaşadı.

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü sakinleri için, Edirne'nin Enez ilçesi Ege Denizi sahiline gezi düzenlendi. Huzurevi sakinleri Ege sahilinde deriz keyfi yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü'nden hizmet alan yaşlılar için deniz gezisi etkinliği düzenledi. Trakya Üniversitesi'nin Edirne'nin Enez ilçesi bulunan sosyal tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, huzurevi sakinleri gün boyunca deniz ve kumun tadını çıkardı. - KIRKLARELİ