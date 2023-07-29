Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü'nden yaşlılar Lüleburgaz'da keyifli zaman geçirdi

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü'ne bağlı yaşlılar, Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde çiçek bahçesinde keyifli bir gün geçirdi. Ziyarette köylülerle çay içildi ve karpuz ikramı yapıldı.

Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü'nden hizmet alan yaşlılar, "Memlekete Ziyaret" programı çerçevesinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyündeki çiçek bahçesinde keyifli zaman geçerdiler.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü'nün "Memlekete Ziyaret" etkinlikleri çerçevesin bu hafta yaşlı Naci Kasap'ın memleketi Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyü ziyaret edildi. Huzurevi Müdürü Yalçın Sağlam refakatinde gerçekleştirilen ziyarette, Celaliye Köyü Muhtarı Mustafa Balcı'nın ziyaret eden huzurevi sakinleri, köy kahvesinde köylülerle çay içip, yaşlı Naci Kasap'ın akraba ve dostlarıyla hasret giderdi.

Daha sonra arkadaşı Ali Demiröz, Kırklareli Huzurevi sakinlerini bahçesinde ağırlayarak, karpuz ikramında bulundu. Yaşlı Naci Kasap ve diğer huzurevi sakinleri, güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. - KIRKLARELİ